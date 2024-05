TMW RADIO - Impallomeni si interroga su Pioli: "E' un top allenatore?"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il programma 'Maracanà' in onda sulle frequenze di TMW Radio, il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sul futuro di Stefano Pioli. Queste le sue dichiarazioni.

Lo Scudetto ha sopravvalutato Pioli?

"Ha vinto da outsider lo Scudetto e in realtà non sappiamo se ha attitudini di questo livello alto. Non so ora dove andrà, ma perché non è stato cercato dalla Juve? La verità forse sta nel mezzo. La domanda quindi è: è un top allenatore?".