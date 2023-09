TMW Radio - Impallomeni: "Sto maturando la sensazione che possa uscire un pari dal derby"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Come vede il derby di Milano?

"Sto maturando la sensazione che può uscire un pari, ma il Milan ha perso lo scorso anno i derby. Pioli credo che motiverà molto il gruppo. Sono state sconfitte molto dolorose, soprattutto in Champions. Per l'Inter sarà un sabato complicato. Questo Milan può mettere in difficoltà l'Inter, che è superiore come qualità e maturità, ma questo Milan è esuberante".