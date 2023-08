TMW RADIO - Impallomeni su CDK: "Pensavo potesse fare bene al Milan. Bergamo piazza giusta"

Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni a TMW Radio, durante "Calciomercato e Ritiri", ha parlato dei temi del momento.

De Ketelaere in prestito all'Atalanta?

"Io pensavo che potesse fare bene al Milan, ma se Gasperini e l'Atalanta credono nel rilancio di questo talento perché no? L'ultima parola aspetta al calciatore, Bergamo non è Milano ma può essere la piazza giusta".