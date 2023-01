TMW RADIO - Impallomeni su De Ketelaere: "E' un ragazzo che va aspettato"

MilanNews.it

Ospiti: Salandin:" In un ambiente romano Mourinho fa la differenza rispetto a Sarri." Cucciari:" La Roma rispetto alla Lazio ora sta meglio mentalmente." Impallomeni:" La Roma rispetto alla Lazio può fare la differenza per la rosa" - Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni

In studio a TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni ha commentato così le difficoltà di Charles De Ketelaere: "E' un ragazzo che va aspettato. E' stato acquistato per una cifra importante, ci avrei cauto. Abbiamo visto tanti giocatori che hanno fatto fatica ad ambientarsi e poi sono esplosi. Il Milan è strano quello che ha fatto con la Roma. Non ha mai avuto certi blackout, è peggio questo pari che quello dell'Inter con il Monza. E' un segnale che non va sottovalutato".