TMW Radio - Impallomeni su De Ketelaere: "Ho dei dubbi, per me ha del talento ma si vede poco"

A commentare le notizie di giornata a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore.

De Ketelaere cos'ha?

"Per adesso è un mistero. Ho dei dubbi, per me ha del talento ma si vede poco. Non ha capito ancora dove sta, poi è timido e non ha intensità di gioco. Deve ancora capire il calcio italiano. Il Milan ha speso una cifra importante, ha un contratto di 5 anni, ancora è presto per dire se è un flop o meno. Non riesce a sbloccarsi. Ha bisogno di qualche spiraglio, invece c'è poco. Invito alla cautela, ha del talento ma sembra essere in una campana di vetro. Il Milan ha un difetto. Se non va a 100 all'ora fatica a esprimere il suo gioco".