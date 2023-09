TMW Radio - Impallomeni su Roma-Milan: "E' la sfida delle porte girevoli"

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, è intervenuto a TMW Radio questo pomeriggio e ha parlato così di Roma-Milan, ma anche di Rafa Mir, obiettivo rossonero last minute.

Cosa c’è da aspettarsi da Roma-Milan?

“È la sfida delle porte girevoli, perché se il Milan dovesse vincere potrebbe decollare, mentre la Roma ha l’obbligo di smuovere la classifica. Anche un pareggio andrebbe bene a Mourinho, mentre se dovesse vincere troverebbe di nuovo coraggio. Sono curioso di vedere che partita potrà essere”.

Milan ad un passo da Rafa Mir. Pioli forse non si fida pienamente di Okafor?

“Dopo aver visto sfumare Taremi c’era stato un tentativo per Daka. Il Milan comunque ha le idee chiare e ora si sta cercando un vero vice Giroud, ruolo in cui forse Okafor non risponde alle caratteristiche giuste”.