TMW Radio - Impallomeni sul mercato del Milan: "Prevedo tanti acquisti"

Maracanà con Marco Piccari Ospiti: Impallomeni:" Thuram un pò melgio di Correa. Allegri sempre più saldo con Rabiot." Mussa:" Loftus Cheek un tocco internazionale al centrocampo. Si migliora il Milan" Malù:" Thuram sa adattarsi anche sulla fascia. Giusto il rinnovo di Rabiot.

A TMW Radio, è intervenuto il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni, il quale ha commentato così il mercato del Milan: "Loftus-Cheek è molto bravo. I tifosi del Milan erano disperati, ma ora aspettiamo. Io credo che abbia le idee chiare. Pulisic sarebbe un altro rinforzo, la cosa si fa seria".

Con i profili che leggiamo per i rossoneri qual è l'obiettivo per il prossimo anno?

"Di confermarsi in Champions, superare il girone e andare agli ottavi, mentre in campionati deve mantenersi sempre tra le prime quattro. Ho la sensazione che il Milan farà tanti acquisti".