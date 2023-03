TMW RADIO - Impallomeni sul Milan: "A Londra ha giocato con grande temperamento"

Milan, dopo 11 anni ai quarti di Champions. Chi il protagonista? "Ha giocato con grande temperamento, c'è stata una risposta dopo il ko di Firenze. Ha giocato meglio rispetto all'andata contro un Tottenham in difficoltà e ha aiutato anche questo. Ha avuto tante occasioni non concretizzate ed è un piccolo neo in questa impresa. Maignan è stato decisivo nel finale. Mi è piaciuto poi con gli strappi Leao, dopo l'espulsione di Romero".

A tu per tu con gli ascoltatori - Impallomeni:" Ora il Milan deve dare un segnale in campionato. - Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni

Milan facilitato dal momento del Tottenham?

"E' la fine di un percorso, sarà dura mantenere il quarto posto in Premier con le altre dietro che spingono, specialmente il Liverpool".

Cosa intravede per il Milan da qui in avanti in Champions?

"Dipende dal sorteggio. Pioli dice no italiane? Il Benfica è una mina vagante per esempio".