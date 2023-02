TMW RADIO - Impallomeni sul Milan: "Crisi imprevedibile. Stasera partita chiave"

MilanNews.it

Ascolta l'audio

Ospiti: Impallomeni:" La Lazio deve cogliere l'opportunità. Zauri:" La crescita di Sarri e Gasperini è paritaria. - Maracanà con Marco Piccari e Alessandro Sticozzi

A TMW Radio, durante Maracanà, il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato così del Milan:

Milan, Pioli può ricompattare il gruppo?

"Questa è una crisi imprevedibile. Il Milan è naufragato, è un'altra squadra. Bisogna vedere quanto Pioli possa fronteggiare una crisi del genere. Oggi c'è una finale che va vinta, non so con chi e come. Credo sia una partita chiave. Se il Milan inforca ancora, si prospetta una stagione molto negativa e preoccupante".

Mai vista una squadra campione così in difficoltà la stagione dopo il trionfo?

"Una squadra stupenda nata dopo il lockdown, che ha avuto una crescita strepitosa con Pioli. E oggi è in crisi. Di sicuro c'è stato un mercato non soddisfacente, poi calano anche delle sicurezze. Questa squadra correva, lottava, ma è regredita. Si è persa incredibilmente. Era una squadra forte nello spirito, nella solidarietà, ma oggi è sparito tutto questo".