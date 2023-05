TMW RADIO - Impallomeni sul Milan: "Il turnover ci stava, ma non sulla trequarti"

MilanNews.it

Ospiti: Impalloemeni:" Questa Inter fa aumentare i rimpianti per il campionato Pioli scelte sbagliate sulla trequarti." Ravezzani:" Voto all'Inter in stagione 9, al Milan 6. Pioli una formazione senza senso. Mourinho disonesto intellettualmente" Garbo:" Se le riserve del Milan non battono la Cremonese errore di mercato." Bonanni:" Troppi i cambi di Pioli. Inter non può stare così lontano dal Napoli." - Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni

A commentare la Serie A a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni. Ecco le sue parole su Milan-Cremonese e le scelte di Pioli: "Ho visto la partita, il turnover ci stava ma forse non sulla trequarti. Contro una squadra affamata, in cerca di punti, era un rischio. Posso capire a 10 giornate dalla fine, ma verso la fine lo puoi pagare. Hai preso un contropiede e lo hai pagato.

Anche se domini, qualcosa gli altri possono fare. Thiaw e Kalulu hanno fatto un autoscontro incredibile, senza Tomori e Kjaer non va dietro. Il turnover ci stava ma non sulla trequarti. Critichiamo Pioli non nella turnazione, che ci sta, ma non sulla trequarti in quel modo".