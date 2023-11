TMW RADIO - Impallomeni sul Milan: "Sorpreso dalla vittoria contro la Fiorentina, ma è troppo poco per dire che le cose vanno bene"

Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Ospiti: Brambati:" Ho visto una Juve molto applicata. Il Napoli è rientrato. Sarri non deve avere Orlando:" Mazzarri ha ricreato il gruppo. Sarri appeso a domani sera. Impallomeni:" Non mi hanno convinto i cambi di Inzaghi. Di Gennaro:" La Roma può fare corsa Champions sul Milan. Sarri dichiarazioni di rottura."

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento del giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni. Ecco le sue parole sul Milan

Come ha visto Milan-Fiorentina?

"Stimo Italiano, però bisogna fare delle critiche costruttive. Deve trovare una via di fuga da questa maledizione del gol con gli attaccanti. Il dopo-Vlahovic a Firenze è clamorosamente un flop. Non so dire dove sia il problema, ma trasmette un senso di incompiutezza enorme. E' potenzialmente forte ma discontinua. Forse è colpa dell'allenatore ma anche di una rosa che non è troppo da quinto posto".

Che Milan arriva all'appuntamento Champions?

"Troppo poco per dire che le cose vanno bene. La vittoria mi ha sorpreso, ora non si può pensare troppo alle prestazioni ma prendere quello che arriva. E' un momento delicato e si deve andare avanti. Il Dortmund è una squadra che gioca ma l'hai messa sotto all'andata. La Fiorentina ha buttato al vento una grande occasione".