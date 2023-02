MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

A commentare i temi del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista.

Per il Milan in Coppa sarà più dura rispetto all'Inter:

"Al Tottenham mancavano 5-6 pedine fondamentali. Son se sta in forma è una saetta. In casa poi si esaltano".