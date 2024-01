TMW Radio - Impallomeni sul VAR: "Bisogna differenziare i ruoli fra arbitri e varisti"

I microfoni della tramissiome Maracanà di TMW Radio è intervenuto l'ex giocatore e giornalista Stefano Impallomeni, che si è espresso su una delle questioni più calde del momento: il VAR.

Impallomeni ha detto la sua sul complicato momento che sta "attraversando" la tecnologia in Serie A ma non solo: "Le speculazioni sono una conseguenza inevitabile. Credo che questa suscettibilità da parte degli arbitri, che comunque vanno difesi, non va. Non ho visto dalla parte della classe arbitrale una differenziazione dei ruoli tra arbitri e varisti. Rocchi e i suoi devono avere il coraggio di separare le carriere. Il calcio è cambiato, si devono separare le carriere. a molti va storta questa tecnologia e non la vuole. Il loro comunicato non mi ha convinto. Mi aspetto però che nella sostanza alcune cose cambino".