TMW Radio - Impallomeni sulle tre italiane in Champions: "È solo il primo tempo"

A commentare i temi del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista.

Tre vittorie delle italiane in Champions: cosa significano?

"E' solo il primo tempo, vedo difficoltà per Milan e Inter, e un ritorno più sereno per il Napoli. In Europa però un episodio ti cambia tutto, fa bene Spalletti a predicare calma. Ne abbiamo visti tanti di ribaltoni imprevedibili. Il Napoli ha un vantaggio considerevole ma non è tutto certo".