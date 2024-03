TMW RADIO - Impallomeni: "Zaniolo lo vedrei bene al Milan"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato dei temi di giornata il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Che ne pensa di Zaniolo, che vuole tornare in Italia?

"Zaniolo lo vedrei bene al Milan, per come gioca adesso. Ha delle doti che in pochi hanno. Ha strappo, fisicità, se mette a posto delle cose è ancora in tempo per sbocciare definitivamente. Deve trovare una guida, uno che gli insegni come esprimere questa sua voglia in maniera continuativa, che lo indirizzi e sia una guida".