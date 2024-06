TMW Radio - Impallomeni: "Zirkzee è uno che ha bisogno di entusiasmo"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è il momento di Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore.

Convocati dell'Italia, che ne pensa?

"Non si dicutono le scelte di Spalletti. Orsolini è bravo, è esplosivo ma è molto caotico e disordinato. Gli allenatori questo lo notano. El Shaarawy ha altre qualità, lui è più confusionario, ogni tanto si incaponisce".

Milan, stretta su Zirkzee:

"E' uno che ha bisogno di entusiasmo, deve realizzare più gol ma sarebbe l'ideale per il Milan di Fonseca".

Inter, siamo vicini al rinnovo di Inzaghi:

"Mi sembra che ci sia la disponibilità delle parti".

Sul mercato si aspetta Napoli e Juve attive per aggredire l'Inter?

"L'Inter ha due squadre, tutti i ruoli coperti, si muovono per puntellare ed è difficilmente battibile. Le concorrenti che devono fare? Il Napoli non può trattenere Osimhen, non so chi verrà. L'Inter ha avuto in tutti un rendimento spaventosamente alto e non sempre puoi ripeterlo. Le altre sono già pronte e affamate per sferrare il colpo? Magari Conte può trasmettere una certa forza".

Il destino di Chiesa?

"Il credo che al 30% rinnovi e rimanga. Il discorso non è tecnico ma contrattuale con lui. Per me è un discorso contrattuale, ci sta, bisognerà vedere cosa pensa Chiesa. Lo vedrei bene con Motta ma per me la questione è economica".