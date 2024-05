TMW RADIO - Incocciati: "Al Milan servono giocatori già fatti, non c'è spazio per crescere"

Nel corso del consueto appuntamento con il programma 'Maracanà' di TMW Radio, l'ex giocatore e tecnico Beppe Incocciati ha parlato di Milan dicendo la sua su quello che potrebbe servire alla formazione rossonera in vista della prossima stagione. Queste le sue dichiarazioni.

Il centrocampo del Milan non la convince?

"Non è male ma deve crescere anche come personalità. Al Milan servono giocatori già fatti, se si vuole avere il senso di appartenenza. Al Milan non c'è spazio per crescere".