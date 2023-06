TMW Radio - Iuliano: "Frattesi 40 milioni? Il valore del calciatore è evidente"

MilanNews.it

Intervenuto a TMW Radio, all’interno di “Piazza Affari”, è intervenuto l’ex calciatore Mark Iuliano che ha parlato anche di Davide Frattesi, obiettivo di molti top club italiani tra cui il Milan. Le sue parole sul valore presunto di 40 milioni del giocatore: “Se vediamo i prezzi in giro, ci siamo. Per una squadra italiana sono tanti, ma il valore del calciatore è evidente. È un giocatore pronto per il salto. Prendi Frattesi a 40 e lo rivendi in Premier a 90 prima o poi”.