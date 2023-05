TMW RADIO - Jacobelli: "Chi rischia di più tra Milan e Inter? Entrambe"

MilanNews.it

Editoriale con Xavier Jacobelli , intervistato da Vincenzo Marangio

Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Xavier Jacobelli. Queste le sue parole:

Milan e Inter nel testa-coda contro Cremonese e Verona?

“Secondo me entrambe. Il Verona da quando lo sta allenando Zaffaroni ha cambiato passo, da gennaio in poi è rientrato nella lotta per la salvezza e nessuno se lo sarebbe aspettato. La Cremonese invece sta lottando, lo ha dimostrato anche con la Fiorentina in Coppa Italia. Nulla da togliere al lavoro di Alvini, ma è chiaro che Ballardini ha dato quell’intensità alla Cremonese che forse mancava. Queste sono partite da affrontare con la massima determinazione. Dovranno essere bravi i due allenatori a dosare al meglio le forze in vista anche di quello che arriverà tra una settimana ovvero il derby di Champions.”