TMW Radio - Jacobelli: "Da aprile ad ottobre tutto il campionato? Le cose vanno bene così"

MilanNews.it

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento del direttore Xavier Jacobelli.

De Laurentiis dice di far iniziare i campionati in aprile:

"Da aprile ad ottobre tutto il campionato? Da ottobre ad aprile solo spazio alle Nazionali quindi. Questa ricerca di nuove formule e progetti non va. Le cose vanno bene così. Il campionato italiano faticosamente ha capito di iniziare ad agosto. Le Nazionali tolgono spazio ai club? Con questa formula ci sarebbero sei mesi di Nazionale e chi non viene convocato si ferma proprio? Convogliare le esigenze di tutti i campionati eruoepi e non solo sarebbe un lavoro enorme. Col massimo rispetto non condivido questa idea".