TMW Radio - Jacobelli: "Dopo l'addio di Maldini serviva una figura di carisma e di spessore come Ibra"

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Xavier Jacobelli. Queste le sue parole:

Cosa pensa del ritorno di Ibra al Milan?

“Mi sembra una mossa molto saggia e che definirei opportuna. Dopo il brusco addio di Maldini serviva una figura di carisma e di spessore, il ruolo di Ibrahimovic sarà quello di consigliere a tutto campo di Cardinale, essendo ovviamente molto presente a Milanello ma non è un commissariamento di Pioli. Il problema del Milan sono ovviamente gli infortuni, 29 stop di cui 21 muscolari sono troppi e il rendimento non può non risentirne. Il Milan deve risolvere l’emergenza infortuni perché da metà febbraio i rossoneri giocheranno sempre ogni tre giorni se dovesse arrivare fino in fondo anche in Europa League, giocando un numero di partite insostenibile per una rosa poco integra fisicamente.”