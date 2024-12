TMW Radio - Jacobelli: "I risultati danno ragione a Fonseca: come tutti al primo anno ha bisogno di tempo"

Questa mattina, durante l’appuntamento consueto con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto il collega Xavier Jacobelli che, tra i vari argomenti toccati, ha parlato anche del Milan e di Fonseca. Queste le sue parole:

Il Milan è ripartito alla grande nell’ultimo periodo. Come sta vedendo i rossoneri?

“É un Milan che nell’ultimo mese ha inanellato cinque vittorie e due pareggi. I rossoneri sono in netta ripresa, alla faccia di chi voleva esonerare Fonseca dopo un pareggio. I risultati stanno dando ragione al portoghese che, come tutti gli allenatori al primo anno in un club, ha bisogno di tempo. In questo Milan poi c’è Reijnders, che per me è il miglior centrocampista di questo inizio insieme a Ederson. I rossoneri stanno anche ritrovando Leao e non c’è modo migliore di arrivare alla gara contro l’Atalanta”.