TMW Radio - Jacobelli: "Il Milan ha reinvestito bene gli 80 milioni incassati da Tonali"

Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Xavier Jacobelli. Queste le sue parole:

Cosa le ha lasciato il Trofeo Berlusconi di ieri?

“Ha un valore assoluto relativo visto che parliamo di amichevoli, ma ho avuto buone impressioni da Pulisic e Reijnders. Pioli è sulla buona strada per dare un’identità a una squadra che ha tanti nuovi giocatori, così come Palladino può essere confortato dalla risposta ottenuta dalla sua squadra. Questo Milan al momento è forte della qualità tecnica portata dai nuovi arrivati, è una squadra che ha operato con saggezza e lungimiranza sul mercato. Ha reinvestito bene gli 80 milioni incassati da Tonali, quando tu disponi di elementi come Leao, Giroud, Pulisic e gli altri giocatori visti a Monza penso che Pioli possa guardare con ottimismo all’imminente futuro. Penso che Monza e Milan non potessero onorare in modo migliore una figura straordinaria come quella di Silvio Berlusconi, una figura che appartiene al calcio mondiale per quanto fatto ovviamente con il Milan ma anche con il Monza.”