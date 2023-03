TMW Radio - Jacobelli: "Il record di incasso del Milan, i numeri del Maradona e del Meazza, i sold out della Roma: sono dati che non coincidono con quanto detto da De Laurentiis"

Cosa pensa delle parole di De Laurentiis?

“Nutro il massimo rispetto per l’opinione del Presidente del Napoli, ma quando parla di un calcio morto e che i giovani non seguono più il calcio sono andato a vedere i dati di quest’anno. I numeri che sta registrando il Maradona ogni partita, il record di incasso nella storia del calcio italiano del Milan col Tottenham, l’Inter porta 60/70 mila persone a partita a San Siro, la Roma sta per registrare il 25esimo sold out consecutivo. Sono dati che non coincidono con quanto detto da De Laurentiis. Poi se la Champions non piace, perché si fa la corsa ogni anno per qualificarsi a questo competizione? Ho parlato poi con Giorgio Marchetti, mi ha detto che dalla stagione 2025/26 potrebbe esserci una quinta italiana in Champions.”