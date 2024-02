TMW RADIO - Jacobelli: "La Juve deve guardarsi dal Milan in classifica. E lì dietro"

Intervenuto durante l'Editoriale in programma nella mattinata di TMW Radio, il direttore Xavier Jacobelli ha discusso su alcuni temi d'attualità in Serie A soffermandosi soprattutto sul rendimento della Juventus e sulla possibile insidia Milan per il secondo posto. Queste le sue parole.

Un commento sulle ultime tre partite Juventus?

“Quella con l’Udinese è stata la partita più deludente, da qui alla fine del campionato tutte le squadre che lottano per non retrocedere daranno fastidio. In questo momento in ogni caso la Juventus deve guardarsi anche dal Milan, che è lì dietro. In più c’è un Chiesa che non brilla e che non è ancora al meglio della condizione. Senza quella diventa difficile il suo futuro in bianconero”.