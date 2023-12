TMW RADIO - Jacobelli: "Mi aspetto un Milan di carattere. Ibra? Sarà un team manager del terzo millennio"

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Xavier Jacobelli. Queste le sue parole sul Milan:

Il Milan cerca la clamorosa rimonta...

"In Europa non bisogna mai dare nulla per scontato. Ricorderete l'impresa dell'Atalanta, stessi punti del Milan e poi volata agli ottavi di finale all'ultima gara. Qui bisogna aspettare buone notizie dal PSG, la più deleteria sarebbe un'esclusione totale che speriamo non si verifichi. Mi aspetto un Milan di carattere, voglio capire che tipo di forza avrà per reagire".

Che ruolo avrà Ibra nel Milan?

"A tutto campo. RedBird agisce su più settori, in America è molto popolare e sarà l'unione tra la società e la squadra. Sarà un team manager del terzo millennio, serviva una figura così dopo il congedo traumatico da Maldini. La cosa più importante, il focus resta soltanto la Champions League".