TMW Radio - Jacobelli: "Mi permetto di rimarcare quanto sia surreale la situazione che si è venuta a creare"

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento del direttore Xavier Jacobelli.

Che fare con Dybala? Che strizza l'occhio a Premier e Liga:

"Qual è la principale condizione perché la Roma continui a tenerlo? Che gli infortuni scompaiano e dia un contributo più costante. Quando è al 100%, nel suo ruolo è uno dei migliori in circolazione. L'esclusione dalla Coppa America credo sia rivelatrice di questo, di questa mancanza di affidabilità. Si è visto cosa è per la Roma averlo o meno in campo. E' una decisione da ponderare bene".

Milan, dubbi su Fonseca da parte dei tifosi:

"Credo che la prima esigenza del Milan sul mercato è ingaggiare un grande attaccante, almeno del livello di Giroud. Però mi permetto di rimarcare quanto sia surreale la situazione che si è venuta a creare. E' stato congedato Pioli tra le lacrime ed è arrivato secondo, ma prima ha vinto lo Scudetto e riportato stabilmente il Milan in Europa, non capisco per quale ragione il ciclo Pioli dovesse essere interrotto così. Chiunque arriverà, dovrà fare meglio di Pioli e non sarà facile".