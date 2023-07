TMW RADIO - Jacobelli: "Milan prima rivale del Napoli. Che colpo Chukwueze"

Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Xavier Jacobelli. Queste le sue parole sul Milan:

Come giudica l’operato del Milan sul mercato?

“Allo stato attuale il Milan con questi sette acquisti di grandi qualità si candida al ruolo di prima rivale per il Napoli, lo ha dimostrato ad esempio anche Pulisic nelle prime uscite. Ha soluzioni importanti in attacco, con Chukwueze che è un’ala pura di grande velocità ed è un colpo molto interessante.”