TMW Radio - Jacobelli: "Pioli ha chiarito su De Ketelaere..."

© foto di © DANIELE MASCOLO

Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Xavier Jacobelli. Queste le sue parole:

Il successo del Milan di ieri certifica il ritorno ad alti livelli della squadra di Pioli?

“Seconda vittoria consecutiva dopo quella con il Torino, ma questo successo è molto importante perché il Milan mancava da un ottavo di finale in Champions da dieci anni. Tutti i giocatori schierati da Pioli hanno giocato al meglio, ottenendo un successo assolutamente meritato. L’otto marzo ci sarà il ritorno ma sicuramente i rossoneri ci arrivano con fiducia dopo una signora partita. È stato un gran bel Milan. Le scelte tattiche di Pioli hanno sopperito alle difficoltà di questo periodo del Milan, sono piovute addosso a lui tante critiche ma ha saputo ricostruire una retroguardia e una fase difensiva che era stata la chiave dello scorso anno. È emerso Thiaw ieri, ha fatto una prova importante così come lo spirito di sacrificio di Giroud e Leao, il tutto circondato da una cornice di pubblico straordinaria. Si è registrato anche il record di incasso per una partita giocata in Italia, oltre 9 milioni di euro.”

C’è stata troppa fretta in queste settimane nel giudicare il lavoro di Pioli?

“Pioli non più tardi di 9 mesi fa vinceva lo Scudetto, si è qualificato per due anni alla Champions League dopo un’assenza che durava da sette anni. C’è questa fretta nel lanciare giudizi che è assolutamente sbagliato, in casa Milan stiamo vedendo il vero valore della società. Anche Maldini si sta prendendo delle rivincite, Thiaw è uno degli esempi di quello che dicevamo, ovvero che per questi giovani serve del tempo. Anche su De Ketelaere, ieri Pioli ha chiarito facendo il paragone con il primo anno in rossonero di Leao e Tonali. C’è bisogno di tempo, l’inserimento non può essere istantaneo. Pioli ha avuto pazienza e ora sabato affronterà l’unica squadra imbattuta nel 2023 in Serie A, ovvero il Monza di Palladino. Servirà ancora del tempo per uscire dalle difficoltà, però abbiamo avuto buone risposte da Leao, da Diaz e dalla fase difensiva, compreso Tatarusanu che ha trasmesso sicurezza a tutta la retroguardia. È doveroso spezzare una lancia a favore del portiere rossonero, ha ricevuto moltissime critiche alcune anche ingenerose e sta dimostrando di essere un grandissimo professionista.”