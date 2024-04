TMW RADIO - Jacobelli: "Pioli ha ribaltato le critiche, anche quelle di Cardinale"

Intervenuto nel corso del consueto appuntamento con L'Editoriale sulle frequenze di TMW Radio, il noto giornalista Xavier Jacobelli ha parlato di Milan alla vigilia della delicata sfida di Europa League contro la Roma, soffermandosi in modo particolare sulla posizione di Stefano Pioli e sulle continue critiche che sarebbero state mosse nei confronti dell'allenatore rossonero nel corso di questi mesi. Queste le sue dichiarazioni.

"Non so se ricordi le parole su Pioli non più tardi di un mese fa, dette anche da Cardinale che ha manifestato la sua insoddisfazione. Pioli ha ribaltato tutto dimostrando quanto la sua guida sia efficace".