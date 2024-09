TMW Radio - Jacobelli: "Ricordiamo che Ibra ha sempre seguito la squadra, sin dalla tournée australiana"

vedi letture

Ne L'Editoriale di TMW Radio è intervenuto così il direttore Xavier Jacobelli. Tra le questioni in merito, un primo bilancio in Serie A, con il momento negativo della squadra di Fonseca e l'assenza di Ibrahimovic in un momento delicato di questo avvio di stagione. Le sue considerazioni:

Un primo bilancio del campionato

"L’Inter è già in grande forma, la prova di forza con l’Atalanta è stata notevole. La Juventus sta crescendo, ma i nuovi arrivati hanno bisogno di tempo per inserirsi negli schemi di Motta. Il Napoli, che non avrà competizioni europee dopo quattordici anni, può concentrarsi sul campionato con i nuovi arrivi. Il Milan invece ha una difesa troppo perforabile e ha dovuto affrontare l’urticante atteggiamento di Theo e Leao".

La situazione Theo e Leao

"Intanto Ibrahimovic ha seguito sempre la squadra dalle tournée australiana. Tutte le discussioni su di lui sono state superficiali. Cardinale invece era in tribuna all’Olimpico e quindi chi meglio del proprietario poteva intervenire, tant’è che risulta che abbia sgridato i due giocatori. Detto ciò non è possibile giudicare il lavoro di Fonseca dopo tre partire. Lo si giudicherà dopo un percorso che gli abbia permesso di sviluppare le sue idee. La sconfitta di Parma è stata disastrosa, scaturita da una prestazione pessima e ora tocca ai giocatori dimostrare il pieno sostegno all’allenatore. Il problema comunque non è rappresentato da Ibrahimovic, ma dalle difficoltà soprattutto difensive della squadra".