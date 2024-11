TMW Radio - Jacobelli: "Rocchi richiama giustamente al rispetto, ma di fronte a certi sfondoni non bastano più le parole due giorni dopo, bisogna passare dalle parole ai fatti"

Nel corso del consueto appuntamento con il suo Editoriale per TMW, il direttore Xavier Jacobelli ha parlato dei più importanti temi d'attualità in Serie A, soffermandosi in modo particolare sulle tante polemiche registrate attorno alle prestazioni degli arbitri nell'ultimo weekend di campionato.

Intanto in Serie A si continuano a registrare polemiche arbitrali, tra scelte di campo e sviste del VAR. Che ne pensa?

“Già il fatto che si parli di chiaro ed evidente errore è fuorviante: l’errore c’è o non c’è, punto. Questo dà la conferma del bizantinismo del protocollo che regola la video assistenza arbitrale. Il nocciolo del problema risiede in questa confusione, che rafforza la difformità di giudizio. Poi c’è una parte della classe arbitrale che vive in modo recalcitrante l’intervento della tecnologia. Rocchi richiama giustamente il rispetto, ma di fronte a certi sfondoni non bastano più le parole due giorni dopo, bisogna passare dalle parole ai fatti. In più, è mai possibile che ormai serva un Bignami per tradurre tutti gli acronimi che vengono utilizzati? È indispensabile dare una ripulita a tutto questo vocabolario”.