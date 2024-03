TMW Radio - Jacobelli: "Sarà più difficile per il Milan a Praga nonostante i due gol di vantaggio che per l'Atalanta"

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Xavier Jacobelli. Queste le sue parole:

Atalanta e Milan sono le favorite per andare ai quarti?

“C’è la possibilità di ritrovare tutte e tre le squadre ai quarti. Per l’Atalanta non sarà facile, ma forse sarà ancor più difficile per il Milan nonostante i due gol di vantaggio in vista del ritorno. Il Milan mi ha deluso, soprattutto per l’atteggiamento di inizio partita che ha portato avanti per quasi tutta la partita. Bisogna sempre rispettare l’avversario in Europa League e lo dimostrano i due gol subiti dai rossoneri ieri. Lo Slavia ha fatto vedere una determinazione importante, dimostrando cosa significa la forza del collettivo. A Praga ci vorrà un altro Milan, specialmente dal punto di vista del gioco e dell’atteggiamento.”