TMW RADIO - Jacobelli: "Siamo solo alle battute iniziali di questa estate e quindi è difficile fare previsioni"

Nel corso del consueto appuntamento con L'Editoriale in onda sulle frequenze di TMW Radio, il direttore Xavier Jacobelli ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sull'idea del Diavolo riportare in Serie A Romelu Lukaku nel prossimo calciomercato. Queste le sue dichairazioni.

Su Lukaku al Milan?

“La proposta americana per Giroud non poteva non essere allettante. I rossoneri devono trovare un grande centravanti, che sia all'altezza dei gol di Giroud. Lukaku può essere un'occasione perché sappiamo tutti che non resterà al Chelsea. Bisognerà capire cosa ne pensa Fonseca. Siamo solo alle battute iniziali di questa estate e quindi è difficile fare previsioni”.

In merito al discorso Lukaku un aggiornamento importante è arrivato da Alessandro Sugoni di Sky, che nella mattinata di Sky Sport 24 ha detto: "Il Milan ha riallacciato i contatti con il Chelsea per capire la possibilità, e come concretizzare questa possibilità, per arrivare a Lukaku. Chiaramente deve scontrarsi con le richieste sempre onerose del Chelsea, perché il Milan farebbe quest'operazione in prestito, sarebbe questa l'idea. Sono previsti nuovi contatti anche con l'entourage nelle prossime ore. Però che cosa è questa? E' la dimostrazione di come il Milan non si fermo, per forza di cose non può esserlo, a Zirkzee. Perché lì c'è questa questione che non si risolve, questione commissioni che il Milan non intende pagare. C'è l'ingresso in scena del Manchester United, la possibilità che altre pure vadano sul giocatore accontentando l'entourage, ed allora il Milan punta su questi nomi che abbiamo fatto da Broja agli altri che sta valutando, Demirovic, pensa anche a Lukaku, perché giustamente prova a sondare quali piste per poi capire su quale attaccante andare a puntare".