TMW RADIO - Jacobelli su Milan-Napoli: "Partono alla pari: sarà una grande partita"

Xavier Jacobelli è intervenuto a TMW Radio questa mattina commentando così l'attesa di Milan-Napoli: "Una gran bella partita, in Champions Milan e Napoli partono alla pari perché il Napoli sta dominando in maniera spettacolare il campionato. Ha incassato il 4-0 in campionato subito dal Milan e ha risposto a Lecce anche senza Osimhen.