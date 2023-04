TMW RADIO - Jacobelli sul Leao: "Se sta bene è straordinario: spero si ripeta stasera"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Xavier Jacobelli è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio questa mattina, parlando così di Rafael Leao in relazione alla sfida di questa sera contro il Napoli: "Mi auguro che Leao si ripeta sui suoi migliori livelli perché questa partita sarà vista in tutto il Mondo. Lui è stato spesso indolente in questa stagione e probabilmente era legato al suo rinnovo. Sappiamo come tutto o quasi ruoti intorno alla multa da pagare allo Sporting, anche se il Lille dovrebbe prendersi carico della multa stessa. Quando sta bene, questo è un giocatore straordinario, così come Kvara.”