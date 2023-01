TMW RADIO - L'ag. Canovi: "Il Milan non sta soffrendo il discorso portiere"

MilanNews.it

L’agente FIFA, Dario Canovi, è intervenuto durante la trasmissione Piazza Affari, in onda su TMW Radio, per commentare diversi temi di attualità calcistica.

Il fatto di avere preso un secondo e un terzo portiere su cui non si crede è stato un errore del Milan?

“Concettualmente sì, ma il Milan tutto sommato non sta soffrendo più di tanto per il discorso portiere”.