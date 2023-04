MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

L'arbitro Claudio Gavillucci a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato degli episodi controversi di Napoli-Milan: "Quello di Tomori non è mai rigore. Il difensore non fa nulla per aumentare il volume del corpo, il movimento è congruo e mi sarei aspettato l'intervento del VAR. Quello è codificato come non rigore".