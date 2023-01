TMW Radio - L'ex arbitro Gavilucci salva Maresca: "Suo storico di tanti cartellini, ma ieri ha scelto il dialogo"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

L’ex arbitro Claudio Gavillucci è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, durante il post partita della Supercoppa Italiana, per commentare i temi arbitrali di giornata.

Un commento sulle situazioni arbitrali del primo tempo?

“Nel primo tempo un’ottima prova da parte di Maresca, che ha superato l’esame in maniera brillante. Un solo giusto cartellino giallo ai danni di Barella. Da analizzare anche due situazioni in area di rigore, in particolare un intervento rischioso di Tomori su Dzeko, alla fine non irregolare. Al 44’ viene interrotta giustamente un’azione d’attacco dell’Inter per un contrasto aereo tra Tomori e Dzeko. Abbiamo visto all’opera anche il fuorigioco semiautomatico, intervenuto in circostanza del primo gol. All’inizio non è stato sventolato un possibile giallo a Tomori per un intervento su Dzeko, perché in una finale è stato giusto partire con l’approccio del dialogo, nonostante lo storico di Maresca dica di essere un arbitro dai molti cartellini. D’accordo con lui per le scelte prese”.

Sul secondo tempo?

“Il secondo tempo è iniziato come il primo. Al 76’ giusto il giallo a Theo per un intervento in ritardo. Il dialogo con i giocatori è stato giusto, agevolato anche dal risultato. Un buon 7 può starci tutto”.