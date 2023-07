TMW Radio - Leonardi: "Chukwueze? Bisogna vedere il suo impatto con la Serie A ma mi piace molto"

Il dirigente Pietro Leonardi a TMW Radio, durante "Calciomercato e Ritiri", ha parlato dei temi del momento.

Sui colpi già messi a segno?

"Il Milan ha fatto acquisti importanti, anche della fascia d'età giusta. L'Inter e la Juventus devono fare qualcosa, il Napoli deve prendere l'erede di Kim, ma non c'è grande movimento in Italia. Chukwueze? Bisogna vedere il suo impatto con la Serie A ma mi piace molto. Kristensen? Deve ancora dimostrare qualcosa ma ha qualità per la Roma in quella fascia di campo. Se fosse subito pronto sarebbe perfetto per Mourinho".