TMW Radio - Longhi: "Il Milan metterà in campo la formazione alternativa, che però è di velocisti"

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Bruno Longhi.

Milan e Inter, chi rischia di più nel weekend?

"L'Inter. Il Milan metterà in campo la formazione alternativa, che però è di velocisti. L'Inter gioca contro una squadra che dopo il Milan non ha più perso. E' una squadra in salute, mentre l'Inter è un po' ondivaga come rendimento, ci sono dei momenti in cui la si esalta, in altri in cui si parla di crisi. E' una squadra che ha ancora bisogno di stabilità, anche se quella del secondo tempo col Benfica ha impressionato tutti. Il Milan gioca contro il Genoa che mi piace tanto. Ha dei giocatori che possono fare la differenza".