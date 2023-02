TMW Radio - Longhi: "Il Tottenham non ha la bava alla bocca"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il giornalista Bruno Longhi a TMW Radio, durante Maracanà, ha commentato i temi del giorno.

Tre vittorie delle italiane in Champions: cosa significano?

"I conti si fanno alla fine, si è giocato solo il primo tempo ma ci rende moderatamente soddisfatti il fatto che hanno fatto il loro dovere. Certificano una statistica confortante. Il Napoli contro l'Eintracht ha fatto vedere una differenza abissale tra le due squadre. Ci sta stupendo perché gioca con le big e fa sempre tanti gol, c'è un abisso tra il Napoli e certe squadre. Alla calma deve invitare l'allenatore, che deve tenere i giocatori concentrati, ma stiamo vedendo qualcosa di scioccante. C'è un qualcosa di nuovo, ho sentito parole riferite al Milan di Sacchi. Ma oggi gli allenatori del calcio sanno tutto, magari all'epoca di quel Milan non era così".

Chi rischia di più tra le milanesi al ritorno?

"Sono due partite difficilissime. Il Tottenham ha diverse assenze e giocatori che non stanno funzionando come voleva e pensava Conte. Il Porto poi è un'altra forza in casa. Il Tottenham non ha la bava alla bocca per arrivare ai risultati come ce l'ha Conte".