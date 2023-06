TMW Radio - Longhi: "Pulisic e Loftus sono profili da grande squadra"

MilanNews.it

A commentare le notizie del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Bruno Longhi.

Milan, perdita di Tonali forte ma ora si muove il mercato:

"Il Milan si è privato di Maldini e già questo è qualcosa che non è piaciuto ai tifosi. Non può essere De Ketelaere che ha inciso sul suo addio, visto i suoi precedenti. Tonali? Unica bandiera vera del Milan viene ceduto contro la volontà del calciatore, secondo voci. Se devo fare soldi, vendo tutti e per ultimo lui, ma ormai è stato fatto. Adesso il Milan sta beneficiando della situazione del Chelsea, dove hanno speso 500 mln e si trovano con tanti esuberi. Si parla di Loftus-Cheek e Pulisic, messi nel mirino da Maldini da tempo. Sono profili da grande squadra. Ha bisogno di due centrocampisti, di uno che sostituisca Diaz e una seconda punta. E poi l'esterno destro. Siamo in un cantiere aperto ma con possibilità di ottenere giocatori adatti al progetto".