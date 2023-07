TMW Radio - M. Biscardi: "Nel Milan Frattesi sarebbe stato forzato"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

A TMW Radio, durante la trasmissione Calciomercato e Ritiri, il giornalista Maurizio Biscardi ha parlato dei temi del giorno: "Per Frattesi, l'Inter è il progetto migliore. Nel Milan sarebbe stato forzato e la Roma non aveva tutta questa sicurezza. Il giocatore fa un bel salto di qualità, così come il centrocampo di Inzaghi. Le perdite di Skriniar e Brozovic non mi preoccupano perché semplicemente lo scorso anno non hanno fatto parte gran parte della stagione.