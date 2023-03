TMW RADIO - M.Orlando commenta il sorteggio del Milan: "Ha più da perdere il Napoli che i rossoneri"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Che ne pensa dei sorteggi Champions?

"Io sono per il metodo tennis con le teste di serie".

Come vede Milan-Napoli?

"Sarebbe stato drammatico il derby comunque, col Napoli però oggi non c'è partita. Comunque alla fine anche il Milan, vedendo le altre, è contento di aver beccato il Napoli. Così come all'Inter, perché il Benfica è una bella squadra ma battibile, le altre erano ingiocabili. Chi ha più da perdere adesso è il Napoli e non il Milan, perché parte come favorito e ha tutte le pressioni del mondo. A patto che il Milan torni a giocare col suo modulo, con Leao che deve tornare micidiale sulla fascia. Spero torni presto Pioli al 4-2-3-1".