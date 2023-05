TMW Radio - M. Orlando: "Con una squadra normalissima rispetto a Inter e Juve, Pioli cosa poteva fare?"

MilanNews.it

Sulle italiane nelle coppe e non solo si è espresso a TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore Massimo Orlando.

E le valutazioni cambiano su Pioli non dovesse centrare la zona Champions?

"Va fatto un discorso diverso. Con una squadra normalissima rispetto a Inter e Juve, cosa poteva fare? Ha vinto uno Scudetto, è arrivato in semifinale di Champions e non si è rinforzata la rosa. Ha fatto il possibile, anche senza giocatori importanti. Se il Milan vuole rivoluzionare la rosa, come leggo oggi, dico che è giusto. Ci sono diversi giocatori che non sono da Milan".