TMW RADIO - M. Orlando: "Contro l'Atalanta sarà difficilissima per il Milan"

Massimo Orlando, ex calciatore, ha parlato dei temi del giorno a Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Milan-Atalanta, partita importante nel weekend:

"E' la più bella partita sulla carta, vale tanto. Il Milan sta meglio ma non è guarito ancora, l'Atalanta ha perso con il Lecce ma è una grande squadra. Non so se il nuovo modulo del Milan con l'Atalanta possa funzionare. Rischiano di più i rossoneri, perché l'Atalanta è tornata a giocare come un anno fa, con grosso pressing. Sarà una partita difficilissima per il Milan".