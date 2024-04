TMW RADIO - M.Orlando: "Derby? La vedo male per il Milan. L'Inter è più forte"

Nel corso del consueto appuntamento sulle frequenze di TMW Radio durante il programma 'Maracanà', l'ex calciatore Massimo Orlando è intervenuto sui più caldi temi relativi alla giornata di Serie A soffermandosi sul derby di questa sera fra Milan ed Inter. Queste le sue dichiarazioni.

E stasera poi il derby che può dare lo Scudetto all'Inter:

"Sono appuntamenti storici, la vedo male per il Milan. L'Inter è più forte, ha avuto tempo per prepararla e il Milan arriva dalla delusione europea. Non credo si faranno sfuggire l'opportunità. Il Milan ha qualità per far male ma fossi un tifoso del Milan farei fatica ad andare allo stadio stasera".