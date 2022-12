TMW Radio - M.Orlando: "Difficile rimpiazzare Leao, pochi giocatori hanno le sue caratteristiche"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Massimo Orlando, ex calciatore, è intervenuto a TMW Radio durante la trasmissione Piazza Affari rispondendo così ad una domanda su Rafael Leao dopo un paragone con Bennacer: “Per me è più difficile rimpiazzare Leao, perché sono pochi i giocatori in grado di mettere in mostra determinate caratteristiche. Trovarne un altro come il portoghese è estremamente difficile. È cresciuto anche nel far girare la squadra”.