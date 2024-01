TMW Radio - M. Orlando: "Il grande dispiacere è che proprio il Milan non ci sia alla volata Scudetto"

A intervenire in diretta a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando.

Che ne pensa della vittoria del Napoli?

"Ho sentito elogi per il Napoli, per me esagerati. La partita è stata equilibrata, ha presentato Mazzarri la difesa a tre dando finalmente qualcosa di suo, ma è girato tutto su quel rigore sbagliato di Ikonè. E' stata equilibrata, anzi la Fiorentina ha fatto più gioco e il Napoli è stato equilibrato e nel secondo tempo dopo il gol ha pensato solo di difendere. Poi alla Fiorentina mancavano certi giocatori e in più non è in grande condizione".

Milan, ha parlato Pioli. Che ha detto che gli piace giocare a nascondino:

"Il Milan? Non ci credo, non può rientrare nel discorso scudetto. Ha buttato via troppi punti. Il grande dispiacere è che proprio il Milan non ci sia a questa volata, perché quando gioca è belle e ci sono momenti che fa vedere un bel calcio".